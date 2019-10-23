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دفن 39 جثة تتحفظ عليها مستشفى ابن خلدون بلحج

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المشهد العربي ـ خاص:

ذكرت مصادر طبية بمستشفى ابن خلدون العام في لحج، أن الإدارة تستعد لدفن عدد من الجثث التي تتواجد في ثلاجة المستشفى منذ فترة طويلة.

وقالت المصادر لـ”المشهد العربي”، إن عملية دفن 39 جثة في إحدى مقابر لحج تأتي كإجراء لإفراغ الثلاجة التي تزدحم بالجثث.

وأضافت المصادر أن الجثث التي سيتم دفنها تعود لأشخاص مجهولي الهوية، بالإضافة إلى العديد من الجثث التي تعود لأشخاص أفارقة، مبينةً أن عملية دفن الجثث تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة.

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