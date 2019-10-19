دعم إماراتي جديد لقطاع الصحة بالعاصمة عدن (صور)

عدن – خاص

قدمت دولة الإمارات العربية عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر دعما جديدا لقطاع الصحة في العاصمة عدن، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة.

وتمثّل الدعم الإماراتي في بأسرّة طبية، وكراسي متحركة تم تسليمها لمركز الإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة العامة وجزء من هذا الدعم تم تسليمه لمستشفى الجمهورية.

وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنعاش القطاع الصحي في مختلف المحافظات المحررة من خلال تأهيل المراكز الطبية، ودعمها بالأجهزة والمعدات وشحنات الأدوية وسيارات الإسعاف.

كما عملت على مكافحة الأمراض والأوبئة التي ظهرت في عدد من المناطق خلال الفترة الماضية.