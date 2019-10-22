دعماً للمتفوقين..لملس يلتقي الطالب الحائز على برونزية أولمبياد علوم الفيزياء

شهدت العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء،استقبال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي أحمد حامد لملس، للطالب محمد مارسيل فدعق الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد علوم الفيزياء التي أقيمت في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشهر الجاري.

وقد شارك في المسابقة عدد كبير من الطلاب المتفوقين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال اللقاء قدم الأمين العام التهاني للطالب محمد مارسيل فدعق على تفوقه التعليمي في مادة الفيزياء ومشاركته المشرفة في اولمبياد علوم الفيزياء التي أقيمت في مسقط، وحصوله على الميدالية البرونزية ضمن إستراتيجية مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون العربي ، معبراً عن فخره واعتزازه بالتفوق والنجاح الذي أحرزه على المستوى التعليمي.

وقال لملمس،إن المجلس الانتقالي لن يدخر إي جهد في احتواء المتفوقين من جيل المستقبل، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يراهن على الجيل الشاب المتحلي بالمعلم والمعرفة في بناء وتنمية والنهوض بالوطن في المستقبل..

من ناحيته أعرب محمد مارسيل فدعق عن شكره وتقديره على أحمد حامد لملس له وتأكيد المجلس الانتقالي على دعم ورعاية المتفوقين.