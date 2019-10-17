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دعاوى قضائية ضد المتسببين بوقف صرف الجوازات ورواتب العسكريين الجنوبيين

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شهد مقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة صياغة دعاوى قضائية ضد المتسببين بوقف صرف الجوازات ورواتب العسكريين الجنوبيين.
حيث قام مجموعة من المحامين والقانونيين الجنوبيين، في البدء بصياغة دعاوى قضائية ضد الجهات والأشخاص المسئولة عن إيقاف صرف جوازات السفر، ووقف صرف مستحقات ومرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين المنتسبين للمنطقة العسكرية الرابعة.
وحضر الاجتماع، الدكتور صالح المرفدي، رئيس الدائرة القانونية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والدكتور سعد محمد سعد، عضو الجمعية الوطنية، وعدد كبير من القانونيين وأساتذة في كلية الحقوق ومحامين متطوعين، حيث أطلقوا على أنفسهم “الفريق التطوعي للمساعدة القانونية”.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة جريمة وقف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة المرابطين في الجبهات ووقف صرف مرتبات الجهاز الأمني في المحافظات الجنوبية ووقف مستحقات ومرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين.
كما ناقش الاجتماع ،أيضاً جريمة وقف صرف جوازات السفر للجرحى وعامة المواطنين من قبل وزير الدخلية في ماتسمى حكومة الشرعية، حيث تسبب ذلك الإجراء بوفاة عدد من الجرحى في المستشفيات بسبب عدم تمكنهم من السفر، فضلاً عن مضاعفة معاناة المصابين بالأمراض الخطيرة والذين هم بأمس الحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
واتفق الحاضرون في الاجتماع، على البدء الفوري في صياغة دعوى قضائية ضد المتسببين في تلك الإجراءات وتقديمها للقضاء في أقرب فرصة ممكنة ليقول القضاء كلمته فيها، مؤكدين في الوقت نفسه أن الفرصة متاحة أمام جميع المحامين والحقوقيين والقانونيين للانضمام للفريق الذي تم تشكيله.

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المشهد العربي

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