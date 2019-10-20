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دراسة الصلاحية الجيولوجية لمنطقة الغليلة بحضرموت (صور)

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زار الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت، منطقة الغليلة لدراسة الصلاحية الجيولوجية للمنطقة.

وحرص الفريق خلال الزيارة على دراسة الموقع وحصر ما به من ثروات معدنية، وإعطاء الصلاحية الجيولوجية الخاصة به.

وجرى أخذ البيانات الحقلية وما بها من انتشار للخامات الصناعية من صخور صناعية وإنشائية.

ومن المنتظر أن يتم رفع التقرير للجهات المعنية من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على الثروات المعدنية المستدامة بالمحافظة.

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المشهد العربي

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