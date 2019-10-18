خبير يتسائل.. ماذا لو اندلع تظاهرات في سوريا واليمن العراق ولبنان ضد النظام الإيراني؟

طرح المحلل العسكري العراقي العميد ركن خليل الطائي، اليوم، عدة تساؤلات بشأن خروج تظاهرات في العراق وسوريا ولبنان واليمن وإيران، ضد النظام الإيراني ومليشياته وأتباعه.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ماذا يحصل لو خرجت تظاهرات في العراق سوريا لبنان اليمن إيران سويةً ضد النظام الايراني ومليشياته ومن يواليه؟ هل ستتمكن طهران وذيولها من مواجهتنا في وقت واحد؟”.

وأضاف: “ما هو شكل الموقف الدولي بعد فرض حالة الأمر الواقع؟ خسرنا بثورات مفردة لم لا نجمع الثورات في ثورة واحدة ووقت واحد؟”.