اخبار اليمن

خبير سعودي يكشف تفاصيل صفعة جديدة للحوثيين

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رد الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم، على الأكاذيب التي ترددها مليشيات الحوثي، مؤكدًا أن تلك المليشيات تلقت صفعة مدوية مؤخرًا – في إشارة لمقتل القيادي الحوثي حمزة الشعباني-.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الحوثيون يكذبون| في الوقت الذي يعلن فيه الحوثي عن انتصارات زائفة في جازان تجده يتلقى الصفعات في الملاحيط محافظة صعدة ويفقد القيادي الحوثي حمزة الشعباني قائد عمليات لواء الصماد 2، مع العشرات من عناصره. أنه ذهب ليأكل تفاح أحمر. هات اللي بعده يا نشاما”.

وقُتل القيادي الحوثي “حمزة الشعباني”، قائد عمليات لواء الصماد 2، مع العشرات من عناصره وسط الملاحيط بمحافظة صعدة، بعد استهدافه براجمات الصواريخ السعودية.

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المشهد العربي

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