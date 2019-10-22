خبير سعودي يصدم الشرعية: “الانتقالي” أصبح واقعًا

أكد المحلل العسكري السعودي عبدالله غانم القحطاني، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح واقعًا كما أنه طرفاً كبيرًا في المعادلة السياسية، مُطالبًا حكومة الشرعية بعدم إعاقة التوقيع على اتفاق جدة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح واقعاً بتأثيره على الأرض وأيضاً طرفاً كبيراً في المعادلة السياسية، ومن هنا ليس مجدياً إضاعة الوقت بمحاولات المتغولين في الحكومة اليمنية إعاقة التوقيع على اتفاق جده الذي سيمُكن الجميع من هزيمة الحوثي”.