خبير إماراتي يُطالب هادي باستبدال الوزراء أصحاب الولاءات المتعددة بالشرعية

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، اليوم، أن الجنوب تحرر بفضل الله أولاً وتضحيات رجال الجنوب وبدعم أساسي من التحالف العربي، مُطالبًا الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي باستبدال معظم وزرائه أصحاب الولاءات المتعددة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”التحالف تشكل لاستعادة الشرعية وتحرير تراب اليمن الجنوب، قد تحرر بفضل الله أولا وتضحيات رجال الجنوب وبدعم أساسي من التحالف العربي يا شرعية عبد ربه صنعاء والشمال تنتظر التحرير فلا تحيدوا عن هذا”.

وأضاف: “الله يعين الرئيس على جمع ولاءات وزرائه المتعددة والمتبدلة وأنصحه باستبدالهم معظمهم”.