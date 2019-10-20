حملة لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين في السداد بالحج

المشهد العربي – خاص

نفذت المؤسسة العامة لكهرباء بمحافظة لحج اليوم الأحد، حملة قطع التيار بمديريتي الحوطة وتبن بحق المتخلفين عن السداد .

وقالت مصادر بالمؤسسة لـ “المشهد العربي” إن الحملة ستشمل منازل المواطنين والمحلات التجارية التي لم تسدد فواتير استهلاكها للتيار خلال الفترة الماضية .

وأضافت المصادر أن بعض المناطق ستشهد قطع للتيار بشكل عام بسب كثرة المخالفين وقلة المسددين .

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء هو الحل الوحيد لدفع جميع المواطنين في مديريتي الحوطة وتبن فاتورة الكهرباء الرمزية التي لا تتجاوز 2000 ريال شهريا بالنسبة لاستهلاك المنازل .