حملة شعبية لمقاطعة شركة “يمن موبايل” لهذه الأسباب

أطلق نشطاء وعاملون بقطاع الاتصالات في صنعاء، حملة شعبية لمقاطعة شركة “يمن موبايل” بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وتراجع جودتها.

ووجه النشطاء اتهامات مباشرة للمليشيات الحوثية بسرقة أرصدة المشتركين، إلى جانب تقديم أسوأ خدمة على مستوى العالم فيما يخص سرعة الإنترنت.

وشملت حملة المقاطعة وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، كافة القطاعات الشعبية بما فيها بعض العاملين في القطاع نفسه.

وتراجعت خدمة الإنترنت في صنعاء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب التعيينات الحوثية في يمن موبايل ويمن نت.

وأبدى النشطاء غضبهم من ممارسات المليشيا الحوثية في نهب القطاع وسلب المشتركين من خلال زيادة رسوم الخدمات.

وسبق وأن نشر “المشهد العربي” تقريراً كشف من خلاله سيطرت مليشيا الحوثي على كافة مفاصل القرار في شركة الاتصالات اليمنية “يمن موبايل” عبر تعيين القيادي في المليشيات عصام الحملي رئيساً لمجلس الإدارة، والقيادي محمد شرف الدين مسؤولاً مالياً للشركة والقيادي عبد الملك المتوكل مديراً للتسويق.