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حملات موسعة بالمهرة للرقابة على الأسواق..تفاصيل

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شهدت محافظة المهرة، خلال الأسبوع الحالي، حملة رقابية مكثفة على الأسواق في مدينة الغيضة.

وقام مكتب حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة، بحملة موسعة بالأسواق للتأكد من خلوها من المواد المخصصة للأعمال الإغاثية والإنسانية،حيث تم ضبط كميات من تلك المواد تباع بأسواق مدينة الغيضة.

وقد تم تحرير محاضر بالواقعة وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة حسب القوانين واللوائح النافذة .

وتلقى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بلاغا  يفيد بوجود كميات من المواد المخصصة للإغاثة تباع بأحد المحلات ، حيث باشر  مكتب حماية المستهلك  عمله بالنزول إلى تلك المحال للتأكد، حيث تم ضبط تلك الكميات خلال الحملة والتي  شملت العديد من المحلات التجارية والمخابز والمطاعم .

من جانبه،حذر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة جميع التجار من بيع تلك المواد المخصصة للعمليات الاغاثية أو شراءها من إي جهة كانت.

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المشهد العربي

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