حكومة الشرعية تعاني لهذا السبب

قال الناشط السياسي ياسر اليافعي،اليوم الأربعاء،أن حكومة الشرعية تعاني بعد انسحاب القوات الإماراتية من وادي حضرموت.

وكتب اليافعي عبر تغريدة له على “تويتر”، رصدها “المشهد العربي”،:”وبدأت الشرعية تتوجع من انسحاب القوات الإماراتية وتقول أنها لن تستطيع تغطية الفراغ الذي ستتركه القوات الإماراتية وقوات النخبة الحضرمية فقط من مناطق وادي حضرموت، وعمرنا ما سمعنا إن هناك قوات إماراتية أو نخبة من قبل” .

وتسائل اليافعي:”تخيلوا لو انسحبت القوات الجنوبية من كل المواقع والجبهات كيف بيكون وضع هذه الشرعية !”.