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حصون دبلوماسية الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة
أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، أن حصون الدبلوماسية الماكرة لحكومة الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تهاوت قلاع الشرعية مع أول رصاصة أطلقتها عصابات الحوثة في عمران وسقطت هيبة مليشيا الحوثة مع أول رصاصة أطلقها الشهيد علي الصمدي على معسكر الصولبان”.
وأضاف: “اليوم تتناثر حصون دبلوماسية المكر الشرعية مع إنطلاق حوار جدة. من يستند إلى شعبه قادر على فرض رؤيته على من أرتهن لأرائك شقق الإيجار”.