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حصون دبلوماسية الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة

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أكد المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، أن حصون الدبلوماسية الماكرة لحكومة الشرعية تناثرت مع انطلاق حوار جدة.

‏وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تهاوت قلاع الشرعية مع أول رصاصة أطلقتها عصابات الحوثة في عمران وسقطت هيبة مليشيا الحوثة مع أول رصاصة أطلقها الشهيد علي الصمدي على معسكر الصولبان”.

وأضاف: “اليوم تتناثر حصون دبلوماسية المكر الشرعية مع إنطلاق حوار جدة. من يستند إلى شعبه قادر على فرض رؤيته على من أرتهن لأرائك شقق الإيجار”.

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المشهد العربي

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