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جريمة الإخوان بحق جرحى مستشفى تعز شنعاء
علق المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، على الجريمة التي قامت بها مليشيات الحشد الشعبي بحق الجرحى المصابين في مستشفى تعز.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الجريمة البشعة التي جرت في مستشفى في تعز والتي جرى فيها إعدام جرحى و مصابين على أيدي عصابات إخوان المسلمين فيما يسمى الحشد الشعبي جريمة حرب شنعاء لا تقوم بها إلا عصابات خارجة عن الدين والملة وأن تدثروا بلباس الكعبة”.
وأضاف: “هؤلاء من يتعامل معهم العالم على أنهم جيش شرعي وهم عصابات”.