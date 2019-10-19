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جريمة الإخوان بحق جرحى مستشفى تعز شنعاء

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علق المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، على الجريمة التي قامت بها مليشيات الحشد الشعبي بحق الجرحى المصابين في مستشفى تعز.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الجريمة البشعة التي جرت في مستشفى في تعز والتي جرى فيها إعدام جرحى و مصابين على أيدي عصابات إخوان المسلمين فيما يسمى الحشد الشعبي جريمة حرب شنعاء لا تقوم بها إلا عصابات خارجة عن الدين والملة وأن تدثروا بلباس الكعبة”.

وأضاف: “هؤلاء من يتعامل معهم العالم على أنهم جيش شرعي وهم عصابات”.

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المشهد العربي

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