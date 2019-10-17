جاء من جبال الشرف والبطولات

أشاد الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزبيدي، مشددًا على أنه جاء من رحم المعاناة ومن الخنادق وجبهات القتال وميادين العزة والكرامة وجبال الشرف والبطولات.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “عيدروس الزبيدي قائد لم تأتي به الفنادق أو مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية والواسطة والمحسوبية والنفاق والتسلق كقادة الشرعية وإنما أتى من رحم المعاناة ومن الخنادق وجبهات القتال وميادين العزة والكرامة وجبال الشرف والبطولات. فحيّوا هذا البطل الذي لم يبيع الغالي بالرخيص”.