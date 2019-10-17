جاءت حرب ٢٠١٥ لاستعادة الجنوب بعد ٢٥ عاما من التدمير

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن الجنوبيين يحاولون منذ ٢٠١٥ على استعادة دولتهم بعد تدميرها من قبل حكومة الشرعية ومليشياتها من الإخوان.

‏‎وكتب شطارة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “جاءت حرب ٢٠١٥ وصحح الجنوبيين خطيئة ١٩٩٠ واستفتوا بالدم على إستعادة دولتهم وحققوا ذلك بعد ٢٥ عاما من الإذلال والإهانة والنهب والطرد من المؤسسات الأمنية والعسكرية”.

وتابع: “٢٥ عاما من التدمير الممنهج للجنوب أرضا وانسانا، تدمير في البنى التحتية في التعليم في الشباب، وسلبوا الثروة والقرار”.