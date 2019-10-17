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جاءت حرب ٢٠١٥ لاستعادة الجنوب بعد ٢٥ عاما من التدمير

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أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن الجنوبيين يحاولون منذ ٢٠١٥ على استعادة دولتهم بعد تدميرها من قبل حكومة الشرعية ومليشياتها من الإخوان.
‏‎وكتب شطارة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “جاءت حرب ٢٠١٥ وصحح الجنوبيين خطيئة ١٩٩٠ واستفتوا بالدم على إستعادة دولتهم وحققوا ذلك بعد ٢٥ عاما من الإذلال والإهانة والنهب والطرد من المؤسسات الأمنية والعسكرية”.
وتابع: “٢٥ عاما من التدمير الممنهج للجنوب أرضا وانسانا، تدمير في البنى التحتية في التعليم في الشباب، وسلبوا الثروة والقرار”.

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المشهد العربي

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