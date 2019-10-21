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ثقتنا بالانتقالي لا تقل عن الثقة بالسعودية والإمارات

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أكد الناشط السياسي السعودي أبو وليد الغامدي، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثل شعب الجنوب العربي فقط بل يمثل شعوب الخليج والشعوب العربية كافة، مشددًا على أن الثقة بـ”الانتقالي” لا تقل عن الثقة بدول التحالف العربي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثل شعب الجنوب العربي فقط ضد الحوثي وحزب الإصلاح الإخواني وأذرعه داعش والقاعدة في اليمن بل يمثل شعوب الخليج والشعوب العربية كافة وثقتنا فيه لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثقتنا بدول التحالف بقيادة السعودية والإمارات”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

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المشهد العربي

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