اخبار اليمن

ثقتنا بالانتقالي عالية مهما عملتم!

0 2 أقل من دقيقة

شارك رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع، فضل محسن الشطيري، اليوم، بهاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عاليه”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عاليه مهما عملت كل وسائل إعلام أعداء الجنوب الداخلية والخارجية على نشر الإحباط والتثبيط بين أوساط الجنوبيين في تحقيق مطلبهم وهدفهم الوحيد قضية شعب الجنوب قضية لم يعد الوقوف منها في المنطقة الرمادية ممكنا بل يجب حسمها وقطع الطريق على مبشري الوحدة الميتة”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

منذ 16 دقيقة
Photo of اليافعي يُطالب الجنوبيين بالالتفاف حول “الانتقالي”

اليافعي يُطالب الجنوبيين بالالتفاف حول “الانتقالي”

منذ 23 دقيقة
Photo of ثقتنا بالانتقالي لا تقل عن الثقة بالسعودية والإمارات

ثقتنا بالانتقالي لا تقل عن الثقة بالسعودية والإمارات

منذ 51 دقيقة
Photo of ” جنوبيون ثقتنا في الانتقالي عالية”..هاشتاج يجتاح تويتر

” جنوبيون ثقتنا في الانتقالي عالية”..هاشتاج يجتاح تويتر

منذ 55 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق