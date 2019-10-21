ثقتنا بالانتقالي عالية مهما عملتم!

شارك رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي الجنوبي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎يافع، فضل محسن الشطيري، اليوم، بهاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عاليه”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عاليه مهما عملت كل وسائل إعلام أعداء الجنوب الداخلية والخارجية على نشر الإحباط والتثبيط بين أوساط الجنوبيين في تحقيق مطلبهم وهدفهم الوحيد قضية شعب الجنوب قضية لم يعد الوقوف منها في المنطقة الرمادية ممكنا بل يجب حسمها وقطع الطريق على مبشري الوحدة الميتة”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.