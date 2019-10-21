ثقة الجنوبيين في “الانتقالي” لا حدود لها

أكد الناشط السياسي والإعلامي أحمد الربيزي، اليوم، أن ثقة شعب الجنوب العربي في المجلس الانتقالي الجنوبي لا حدود لها، مشددًا على أن المجلس جاء نتاج عمل كبير كما أنه إرث ثوري لشعب الجنوب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لنا في المجلس الانتقالي الجنوبي آمال كبيرة، وثقتنا فيه لاحدود لها، وهو خلاصة جهد ثوري لأكثر من عقدين من النضال خاضها شعبنا بدءٍ من تأسيس موج وحتم وتاج واللجان الشعبية، وصولاً إلى الحراك السلمي ومكوناته حتى إعلان عدن وتأسيس الانتقالي”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “المجلس لانتقالي الجنوبي ليس وليد الصدفة، ولا هو عبارة عن نزهة، هو عمل كبير، وإرث ثوري لشعب الجنوب العربي، وجاء تأسيسه كضرورة تم إعدادها مسبقاً من خلال برامج معظم مكونات الحراك الجنوبي السلمي، ومن لم يعرف ذلك عليه العودة لقرأتها واستنباط ما فيها”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.