اخبار اليمن

ثقة الجنوبيين في “الانتقالي” لا حدود لها

0 2 أقل من دقيقة

أكد الناشط السياسي والإعلامي أحمد الربيزي، اليوم، أن ثقة شعب الجنوب العربي في المجلس الانتقالي الجنوبي لا حدود لها، مشددًا على أن المجلس جاء نتاج عمل كبير كما أنه إرث ثوري لشعب الجنوب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لنا في المجلس الانتقالي الجنوبي آمال كبيرة، وثقتنا فيه لاحدود لها، وهو خلاصة جهد ثوري لأكثر من عقدين من النضال خاضها شعبنا بدءٍ من تأسيس موج وحتم وتاج واللجان الشعبية، وصولاً إلى الحراك السلمي ومكوناته حتى إعلان عدن وتأسيس الانتقالي”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “المجلس لانتقالي الجنوبي ليس وليد الصدفة، ولا هو عبارة عن نزهة، هو عمل كبير، وإرث ثوري لشعب الجنوب العربي، وجاء تأسيسه كضرورة تم إعدادها مسبقاً من خلال برامج معظم مكونات الحراك الجنوبي السلمي، ومن لم يعرف ذلك عليه العودة لقرأتها واستنباط ما فيها”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في عدن والمحافظات

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في عدن والمحافظات

منذ دقيقتين
Photo of إعلامي سعودي يُحذر اللبنانيين من سيناريو الحوثي باليمن

إعلامي سعودي يُحذر اللبنانيين من سيناريو الحوثي باليمن

منذ 12 دقيقة
Photo of مصرع وإصابة عشرات المليشيات الحوثية شمالي الضالع..تفاصيل

مصرع وإصابة عشرات المليشيات الحوثية شمالي الضالع..تفاصيل

منذ 36 دقيقة
Photo of قوات الحزام الأمني تحرق سيارة مصفحة تابعة للمليشيات الإخوانية في أبين (فيديو)

قوات الحزام الأمني تحرق سيارة مصفحة تابعة للمليشيات الإخوانية في أبين (فيديو)

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق