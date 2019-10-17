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توقعات باستمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المهرة وحضرموت وشبوة

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توقعت شبكة طقس حضرموت، استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على بعض مرتفعات محافظة المهرة وبعض مناطق حضرموت، وشرق وجنوب وغرب شبوة.

وأكدت شبكة الطقس،أن حالة الطقس الممطرة من المتوقع أن تستمر خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية الرطبة لاتزال صوب الشريط الساحلي بحضرموت والمهرة .

وأشارت إلى امتداد كتل من السحب المنخفضة والمتوسطة المحملة بالأمطار المتفرقة صوب وديان حضرموت بالهضبة الجنوبية والشمالية الشرقية .

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المشهد العربي

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