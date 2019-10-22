اخبار اليمن

تنفيذية انتقالي لحج تناقش آخر المستجدات على الساحة الجنوبية

0 1 أقل من دقيقة

ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، آخر المستجدات على الساحة الجنوبية.
وتناولت الهيئة خلال اجتماعها الدوري الاعتيادي اليوم الثلاثاء، عدداً من التقارير أهمها التقرير المُقدم من الإدارة السياسية.
ووقف اجتماع الهيئة على آخر الترتيبات والاستعدادات لعقد المؤتمر الثاني للقيادات المحلية بالمحافظة والذي سيكون يوم سينعقد يوم الخميس القادم بقاعة صبر بمديرية تبن.
كما بحث الاجتماع السبل لمعالجة الاختلال وتعزيز نقاط الإيجاب في الأعمال الإدارية بالمديريات وإدارات المحافظة، بما يعزز العمل الإداري والتنظيمي في القيادة المحلية.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of متعاقدو مستشفى بيحان بشبوة ينفذون إضرابا كليا عن العمل

متعاقدو مستشفى بيحان بشبوة ينفذون إضرابا كليا عن العمل

منذ دقيقتين
Photo of تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في الحديدة (تفاصيل)

تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في الحديدة (تفاصيل)

منذ 34 دقيقة
Photo of رؤية التحالف لإنقاذ اليمن أبعد من تصورات عملاء إيران وقطر

رؤية التحالف لإنقاذ اليمن أبعد من تصورات عملاء إيران وقطر

منذ 36 دقيقة
Photo of السعودية تشيد بموقف “مجلس التعاون” بشأن الاعتداءات على المملكة

السعودية تشيد بموقف “مجلس التعاون” بشأن الاعتداءات على المملكة

منذ 52 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق