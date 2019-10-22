تنفيذية انتقالي لحج تناقش آخر المستجدات على الساحة الجنوبية

ناقشت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، آخر المستجدات على الساحة الجنوبية.

وتناولت الهيئة خلال اجتماعها الدوري الاعتيادي اليوم الثلاثاء، عدداً من التقارير أهمها التقرير المُقدم من الإدارة السياسية.

ووقف اجتماع الهيئة على آخر الترتيبات والاستعدادات لعقد المؤتمر الثاني للقيادات المحلية بالمحافظة والذي سيكون يوم سينعقد يوم الخميس القادم بقاعة صبر بمديرية تبن.

كما بحث الاجتماع السبل لمعالجة الاختلال وتعزيز نقاط الإيجاب في الأعمال الإدارية بالمديريات وإدارات المحافظة، بما يعزز العمل الإداري والتنظيمي في القيادة المحلية.