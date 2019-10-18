تمهيداً لدعم المحطات.. الانتهاء من تفريغ باخرة النفط الإماراتية بالمكلا (صور)

أنهت الفرق المعنية، عملية تفريغ باخرة المشتقات النفطية الإماراتية التي وصلت ميناء المكلا وعلى متنها 7200 طن لتري من مادة المازوت.

ويأتي تفريغ حمولة باخرة المشتقات النفطية تمهيداً لتزويد محطات الكهرباء بالديزل لاستمرار تشغيلها.

ورست أمس الخميس على رصيف ميناء المكلا الباخرة المقدمة من دولة ‎الإمارات العربية المتحدة دعماً لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت.

وأوضح مدير عام شركة النفط فرع ساحل حضرموت خالد العكبري، أن هذا الدعم النفطي من شأنه تعزيز الطاقة الكهربائية في المحافظة عبر زيادة الطاقة التشغيلية للمحطات.

وعبر العكبري عن شكره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بها.

بدوره أكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت حميد الشامسي، أن هذه الباخرة تأتي دعماً لقطاع الكهرباء في حضرموت لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتطبيعاً لحياة سكانها بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.