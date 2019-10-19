تقرير حقوقي يوثق 514 انتهاكاً لمليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها

وثق تقرير حقوقي وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر 2019م وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها.

وأفاد التقرير أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن من بين تلك الانتهاكات (51) حالة قتل بينهم (14) طفلاً، و(6) نساء، بالإضافة إلى مقتل أسرة كاملة مكونة من (5) أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.

ورصد التقرير (34) حالة إصابة بينهم (7) أطفال و(5) و (187) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في (4) محافظات، هي تعز والحديدة والضالع وإب، لافتا إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تستثن الأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية.

وتوزعت الانتهاكات بين (1) حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت المليشيا الإرهابية بتضرر (52) منشأة خاصة بشكل جزئي و(46) منشأة بشكل كلي، إضافة إلى(43) حالة مداهمات ونهب لمنازل المواطنين، و(34) حالة إغلاق محلات تجارية ، و(3) حالات تمترس بالمنشآت السكنية والأحياء الشعبية وتخزين الأسلحة فيها.

وبحسب التقرير فقد ارتكبت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران (4) حالات إغلاق لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن، وحالتين إغلاق مدارس تعليمية، وثلاث حالات قصف مزارع المواطنين، وحالتي استهداف لسيارات الإسعاف.