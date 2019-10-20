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تفاصيل منع المليشيات الفريق الأممي من الوصول إلى نقاط الالتقاء بالحديدة

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أقدمت مليشيات الحوثي اليوم الأحد على منع الفريق الأممي، من التحرك والوصول إلى نقطة الالتقاء الثانية لتنفيذ الاتفاق المجدول، لنشر ضباط الارتباط في خطوط التماس بمدينة الصالح بمحافظة الحديدة.
وكشف مصدر في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية، منعت الفريق الأممي من التحرك من أمام السفينة الأممية منذ الصباح، إلى نقطة الالتقاء الثانية في مدينة الصالح.
وأضاف المصدر أن فريق القوات المشتركة متواجد في مكان الالتقاء منذ الصباح بينما قامت مليشيات الحوثي بمنع الفريق الأممي من النزول من السفينة الأممية والتحرك إلى مكان الالتقاء التي تم الاتفاق عليها .
وأشار المصدر إلى أن سلوكيات وتصرفات المليشيات الحوثي المخالفة لأي اتفاقات تقوم بتوقيع عليها، تدل على نقضها المتواصل لكل الاتفاقيات التي تقوم بتوقيع عليها من أجل السلام.

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المشهد العربي

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