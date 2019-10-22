تفاصيل لقاء محافظ حضرموت مع السفير الصيني في الرياض

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء لقاءا مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن “كانغ يونغ” .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، مجالات التعاون المشترك في المجال التجاري وفي مجال الاستثمار والمجال الأمني .

وأطلع محافظ حضرموت ، السفير الصيني على الوضع العام في حضرموت، وجهود السلطة المحلية في مجال التنمية واستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب .

وأعطى المحافظ للسفير لمحة حول فرص الاستثمار المتاحة في حضرموت أمام الشركات الصينية والتسهيلات التي توفرها السلطة المحلية للمستثمرين في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة في حضرموت.

بدوره أعرب السفير الصيني عن إعجابه بالوضع الاستثنائي في حضرموت، وما تنعم به من أمن واستقرار مؤكدًا اهتمام جمهورية الصين الشعبية بمساندة الوضع الأمني المتميز في حضرموت وتهيئة الظروف للاستثمار من قبل كبرى الشركات الصينية في مختلف المجالات .