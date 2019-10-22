اخبار اليمن

تفاصيل لقاء محافظ حضرموت مع السفير الصيني في الرياض

0 3 أقل من دقيقة

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء لقاءا مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن “كانغ يونغ” .

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، مجالات التعاون المشترك في المجال التجاري وفي مجال الاستثمار والمجال الأمني .

وأطلع محافظ حضرموت ، السفير الصيني على الوضع العام في حضرموت، وجهود السلطة المحلية في مجال التنمية واستتباب الأمن ومكافحة الإرهاب .

وأعطى المحافظ للسفير لمحة حول فرص الاستثمار المتاحة في حضرموت أمام الشركات الصينية والتسهيلات التي توفرها السلطة المحلية للمستثمرين في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة في حضرموت. 

بدوره أعرب السفير الصيني عن إعجابه بالوضع الاستثنائي في حضرموت، وما تنعم به من أمن واستقرار مؤكدًا اهتمام جمهورية الصين الشعبية بمساندة الوضع الأمني المتميز في حضرموت وتهيئة الظروف للاستثمار من قبل كبرى الشركات الصينية في مختلف المجالات .

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط صخرة جبلية في قرية خسوفر بوادي دوعن (صور)

سقوط صخرة جبلية في قرية خسوفر بوادي دوعن (صور)

منذ 10 دقائق
Photo of “الانتقالي” وضع مؤسسات الدولة الجنوبية.. وثقتنا به عالية

“الانتقالي” وضع مؤسسات الدولة الجنوبية.. وثقتنا به عالية

منذ 36 دقيقة
Photo of لقور يكشف أهمية اختلاط دماء الجنوبيين برجال التحالف

لقور يكشف أهمية اختلاط دماء الجنوبيين برجال التحالف

منذ 56 دقيقة
Photo of استشهاد أحد جنود المقاومة الجنوبية في بيحان بشبوة

استشهاد أحد جنود المقاومة الجنوبية في بيحان بشبوة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق