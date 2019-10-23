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تفاصيل لقاء رئيس انتقالي لحج مع مدير صحة ردفان

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عقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي اليوم الأربعاء، لقاءاً مع مدير مكتب الصحة بمديرية ردفان أوسان علي.

وناقش اللقاء أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل الصحي في محافظة لحج بشكل عام وردفان بشكل خاص.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المتصلة بالعمل الصحي، وفي مقدمتها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال حماية البيئة.

بدوره ثمن الشعيبي الجهود الصحية التي تقدمها المنظمات الدولية لانتشال الوضع الصحي بمديرية ردفان.

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المشهد العربي

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