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تفاصيل لقاء بن بريك برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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عقد رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك مساء اليوم الخميس، لقاءاً مع بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وخطط عملها للمرحلة المقبلة والقضايا المتصلة بعلاج الجرحى والأسرى كوسيط محايد.

وقدم رئيس الجمعية الوطنية شرحاً وافياً للأحداث والأوضاع المختلفة التي شهدها الجنوب منذ حرب غزوه في العام 2015 وخاصةً ملف الأسرى، بالإضافة إلى مشاركة المقاومة والقوات الجنوبية والأحزمة الأمنية والنخب في حضرموت وشبوة في دحر الحوثيين والقوى الإرهابية.

وشدد على أن المجلس الانتقالي أخذ على عاتقه ملف مكافحة الإرهاب في الجنوب والقضاء على المد الفارسي وقطع يد إيران من المنطقة.

بدوره أوضح بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة الدولية في اليمن طيلة الفترة السابقة.

وشدد على أن اللجنة قادرة على الاقتراب أكثر من خطوط التماس لتقديم المساعدات لكل الناس المحتاجة والعالقة في تلك المناطق.

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المشهد العربي

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