تفاصيل لقاء الرئيس الزُبيدي مع السفير الصيني لدى اليمن

التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي اليوم السبت، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ، لمناقشة آخر المستجدات السياسية.

وناقش اللقاء الذي جرى في مقر إقامة الزبيدي بالعاصمة السعودية الرياض، العديد من القضايا ذات العلاقة بالملف السياسي والاقتصادي في الجنوب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وبحث الزبيدي مع المسؤول الصيني، الدور الذي يتطلع الجنوب إلى القيام به في مشروع طريق الحرير، مؤكداً على رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي الاقتصادية للنهوض بالبلاد واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الجنوب.

وأكد الرئيس الزُبيدي خلال اللقاء، على حاجة المجلس الانتقالي إلى العمل والسلام بدلاً من الحرب والتدمير.

وشدد على استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما يضمن للجنوبيين حقهم في المشاركة الكاملة لتمثيل قضيتهم وتحديد مصيرهم.

وأشار إلى الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام وحفظ الأمن وحماية المنطقة من الفوضى والإرهاب، مشدداً على موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الثابت تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف معها لمحاربة التمدد الإيراني المتمثل في المليشيات الحوثية، وكذلك مكافحة الإرهاب.

بدوره أكد السفير الصيني على دعم بلاده لعملية سلام شاملة تضمن إنهاء الحرب وعودة السلام.

يأتي هذا فيما حضر اللقاء، الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وتحديداً الدكتور ناصر الخبجي، وعلي الكثيري، وعبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.