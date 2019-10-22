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تفاصيل الانفجار الذي هز مدينة الشيخ عثمان بعدن

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هز انفجار عنيف اعقبه اطلاق نار فجر اليوم الثلاثاء مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة عدن .

وقالت مصادر أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي عبدالقوي و انفجرت لحظة مرور دورية لقوات الحزام الأمني في قطاع الشيخ عثمان .

وبحسب المصادر فقد اسفر الانفجار عن اصابة جنديين من قوات الحزام الأمني فيما وصلت تعزيزات لقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لأمن عدن وقامت بالانتشار في محيط موقع التفجير .

ولم يصدر أي تصريح رسمي لمصدر مسؤول حول الحادثة حتى الآن .

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المشهد العربي

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