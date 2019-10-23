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تعيين قائداً جديداً للحزام الأمني لقطاع الخبر..تفاصيل

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أصدر قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين جمال منصور شدة قائداً للحزام الأمني لقطاع الخبر.
ويأتي التعيين في إطار الإجراءات التي تتخذها قيادة الحزام الأمني لمواجهة التطورات والأحداث المتسارعة التي تشهدها محافظة أبين ، وخاصة في المواقع الملتهبة نتيجة المواجهات العسكرية المباشرة.
وكان السيد قد أصدر قرارا آخر بتعيين عبدالله عمر الدماني قائدا لقوات الحزام الأمني بمديرية لودر.
وتأتي القرارات الجديدة في إطار التجديد والتبادل في المواقع القيادية للحزام الأمني.

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المشهد العربي

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