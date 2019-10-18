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تعليق ناري من العولقي بشأن اعتداء مليشيات الإخوان على المصلين بعتق

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علق عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم، على اعتداء مليشيات الإخوان على بعض المصلين بمدينة عتق بمحافظة شبوة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما شهده جامع الخليفة عمر بن عبدالعزيز اليوم بعد صلاة الجمعة في عتق شبوة بسبب تسييس حزب الإصلاح للمنابر واستغلال عناصره للدين وتكفير المجلس الانتقالي الجنوبي. وعي الناس أصبح كبير ويدركون أن هذه الممارسات لا تقوم بها شرعية أو دولة أو حزب مدني بل مليشيات ومنظمة تكفير لهذا احتجوا”.

واعتدت مليشيا حزب الإصلاح على بعض المصلين بمسجد الخليفه عمر ابن عبدالعزيز بمدينة عتق محافظة شبوة. وجاء الاعتداء على خلفية رفض المصلين لخطاب تكفيري ضد ابناء الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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المشهد العربي

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