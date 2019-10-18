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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الجمعة في عدن والمحافظات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 32° – الصغرى 27°)

 

صنعاء (العظمى 24° – الصغرى 11°)

 

تعز (العظمى 29° – الصغرى 16°)

 

المكلا (العظمى 33° – الصغرى 27°)

 

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 26°)

 

سيئون (العظمى 35° – الصغرى 20°)

 

سقطرى (العظمى 31° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 23° – الصغرى 9°)

 

الغيضة (العظمى 33° – الصغرى 22°)

 

مأرب (العظمى 34° – الصغرى 20°)

 

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 13°)

 

المحويت (العظمى 25° – الصغرى 12°)

 

عمران (العظمى 25° – الصغرى 10°)

 

الجوف (العظمى 33° – الصغرى 19°)

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المشهد العربي

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