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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في عدن والمحافظات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 33° – الصغرى 27°)
صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 08°)
تعز (العظمى 27° – الصغرى 16°)
المكلا (العظمى 32° – الصغرى 24°)
الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 26°)
سيئون (العظمى 34° – الصغرى 19°)
سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 23° – الصغرى 6°)
الغيضة (العظمى 35° – الصغرى 23°)
مأرب (العظمى 32° – الصغرى 18°)
صعدة (العظمى 25° – الصغرى 10°)
المحويت (العظمى 25° – الصغرى 12°)
عمران (العظمى 26° – الصغرى 9°)
الجوف (العظمى 30° – الصغرى 17°)

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