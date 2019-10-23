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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في عدن والمحافظات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 33° – الصغرى 25°)

 

صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 08°)

 

تعز (العظمى 27° – الصغرى 16°)

 

المكلا (العظمى 32° – الصغرى 23°)

 

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 24°)

 

سيئون (العظمى 34° – الصغرى 17°)

 

سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 23° – الصغرى 6°)

 

الغيضة (العظمى 35° – الصغرى 23°)

 

مأرب (العظمى 33° – الصغرى 19°)

 

صعدة (العظمى 25° – الصغرى 10°)

 

المحويت (العظمى 25° – الصغرى 12°)

 

عمران (العظمى 26° – الصغرى 8°)

 

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 18°)

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المشهد العربي

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