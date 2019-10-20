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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأحد في عدن والمحافظات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأحد، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 32° – الصغرى 27°)

صنعاء (العظمى 24° – الصغرى 10°)

تعز (العظمى 27° – الصغرى 15°)

المكلا (العظمى 33° – الصغرى 27°)

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 26°)

سيئون (العظمى 34° – الصغرى 18°)

سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 23°)

ذمار (العظمى 23° – الصغرى 8°)

الغيضة (العظمى 34° – الصغرى 23°)

مأرب (العظمى 33° – الصغرى 18°)

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 10°)

المحويت (العظمى 25° – الصغرى 12°)

عمران (العظمى 24° – الصغرى 8°)

الجوف (العظمى 33° – الصغرى 18°)

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المشهد العربي

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