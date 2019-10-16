تصريحات الشرعية المتناقضة تكشف حالة الانقسام داخلها

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، اليوم، على التصريحات المتناقضة لقيادات حكومة الشرعية حول اتفاق جدة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “التصريحات المتناقضة حول اتفاق جدة بين رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك والإخواني راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية مدير مكتب وكالة الأناضول التركية في اليمن يكشف حالة الانقسام والصراع داخل الشرعية بين الأجندة المؤيدة لجهود التحالف العربي والأجندة التابعة لتركيا وقطر”.