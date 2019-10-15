تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بالكوليرا بردفان..تفاصيل

ردفان – المشهد العربي

شهدت مستشفى ردفان العام، الأسبوع الحالي تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بوباء الكوليرا.

وقال مصدر طبي بمستشفى ردفان، إن المستشفى سجلت عشر حالات جديدة مصابة بوباء الكوليرا التامة خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف المصدر، أنه تم التأكد من إصابة الحالات بوباء الكوليرا بعد إجراء الفحوصات اللازمة، موضحا أنه تم حجز الحالات بقسم علاج حالات الإسهال بالمستشفى .

وأشار المصدر، إلى أن هناك عدد من الحالات أصيبت بالإسهال العادي حيث تلقوا العلاج بقسم الطوارئ بالمستشفى.

وأكد ، بأن المستشفى كانت قد وضع الاحتياطات اللازمة لعلاج حالات الإسهال عبر فتح قسم خاص بها بالإمكانيات المتاحة، موضحا أن مديرية ردفان تعاني من تفشي لوباء الكوليرا منذ عام.