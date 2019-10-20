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تزامنا مع تطورات قضية مسجد النهدين.. بن فريد يوضح دلائل تدين الشرعية

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ربط رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، بين عدة دلائل تدين حكومة الشرعية فيما يتعلق بتطورات قضية تفجير مسجد النهدين.
وكتب بن فريد، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الربط بين إطلاق سراح المتهمين بتفجير مسجد النهدين بالتنسيق مع الحوثي، وسحب الوزير الارياني تغيريداته المعتقلة بإدانة إطلاق سراح المتهمين، وطلب الشرعية تضمين فقرة تخص الحصانة من المساءلة القانونية مستقبلا، وبيان كتلة المؤتمر الشعبي، كلها تدين الشرعية بشكل واضح”.
وكانت جماعة الحوثي، قد أفرجت عن 5 أشخاص كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات؛ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في تفجير جامع النهدين عام 2011.

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المشهد العربي

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