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تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان.. أبناء المهرة يطلقون هاشتاج جديد

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أعلن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، إطلاق أبناء المهرة هاشتاج بعد ساعة من الآن، تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان.
وكتب بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أبناء المهرة لديهم هشتاج يبدأ بعد ساعة من الآن، ويطلبون مشاركتكم لهم في الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان وإعلان ‎المهرة محافظة منكوبة وخذلان الحكومة بوعودها وأمور أخرى مهمة فكونوا على الموعد الليلة الساعة السابعة مساء”.

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المشهد العربي

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