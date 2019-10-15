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تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة لبان.. أبناء المهرة يطلقون هاشتاج جديد
أعلن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، إطلاق أبناء المهرة هاشتاج بعد ساعة من الآن، تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة لبان.
وكتب بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أبناء المهرة لديهم هشتاج يبدأ بعد ساعة من الآن، ويطلبون مشاركتكم لهم في الذكرى الأولى لكارثة لبان وإعلان المهرة محافظة منكوبة وخذلان الحكومة بوعودها وأمور أخرى مهمة فكونوا على الموعد الليلة الساعة السابعة مساء”.