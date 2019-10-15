تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان.. أبناء المهرة يطلقون هاشتاج جديد

أعلن عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، إطلاق أبناء المهرة هاشتاج بعد ساعة من الآن، تزامنا مع الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان.

وكتب بن عطاف، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “أبناء المهرة لديهم هشتاج يبدأ بعد ساعة من الآن، ويطلبون مشاركتكم لهم في الذكرى الأولى لكارثة ‎لبان وإعلان ‎المهرة محافظة منكوبة وخذلان الحكومة بوعودها وأمور أخرى مهمة فكونوا على الموعد الليلة الساعة السابعة مساء”.