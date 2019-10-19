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ترقيم عربيات الخضار.. نوع جديد من جبايات الحوثيين

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المشهد العربي – خاص :
تتفنن مليشيا الحوثي في فرض الجبايات، حيث وصلت إلى المهن البسيطة التي يعمل بها الكادحين ومعدومي الدخل.
وآخر تلك الجابيات التي فرضتها مليشيا الحوثي هي ترقيم العربيات اليدوية لنقل الخضار في الأسواق المركزية بصنعاء .
وقال مصدر محلي لـ ” المشهد العربي ” إن المشرفين الحوثيين في الأسواق المركزية عملوا مؤخرا على فرض رسوم على العربيات اليدوية، التي يعمل بها بعض الكادحين في نقل الخضار الذي يشتريه المواطنين من السوق مقابل الحصول على أجور زهيدة.
وأضاف المصدر أن المشرفين أرغموا أصحاب العربيات اليدوية الصغيرة، على دفع مبلغ سبعة ألاف ريال، بالنسبة للعاملين السابقين في تلك الأسواق باسم ترقيم العربية موضحا أن المليشيا تفرض رسوم كبيرة أيضا لمن يأتي جديدا للعمل بهذه المهنة .

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