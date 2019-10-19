تحركات الشرعية تضعف موقفها في العملية السياسية

أكد الناشط السياسي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم، أن التحركات التي تقوم بها حكومة الشرعية تضعف موقفها في العملية السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد سعيهم في تفجير الوضع.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “عودة الميسري والجبواني إلى سيئون خطوة في صالح المجلس الانتقالي لانهم قادمون من مسقط وليس من الرياض التي يجري فيها الحوار، والتحركات التي يقوم بها جماعة الشرعية يضعف موقفهم في العملية السياسية ويؤكد سعيهم لتفجير الوضع وعدم إحترام دعوة السعودية للحوار.. دعوهم يكتبون نهايتهم بأنفسهم”.