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تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في الحديدة (تفاصيل)

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تمكنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي “ابهيجيت جوها” اليوم الثلاثاء من تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الرابعة في مدينة الحديدة .
وتضم اللجنة ضباط ارتباط من القوات المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار .
وتم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة والتي تعتبر أخر نقاط الارتباط، التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى.
وكانت اللجنة المشتركة قد نشرت ثلاث نقاط ارتباط الأولى نقطة الخامري، والثانية شرق مدينة الصالح، والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 وتم اليوم تثبيت النقطة الرابعة في حي منظر جنوب الحديدة.

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المشهد العربي

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