تثبيت نقطة الارتباط الخامسة بشارع صنعاء في الحديدة

نجحت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي إبهيجيت جوها من تثبيت نقطة الارتباط المشتركة الخامسة في مدينة الحديدة.

وتضم النقطة ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف إطلاق النار.

وقامت اللجنة الأممية بتثبيت النقطة الخامسة المشتركة في سيتي ماكس بشارع صنعاء شرق مدينة الحديدة.

واستطاعت اللجنة المشتركة من نشر خمس نقاط ارتباط الأولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 والرابعة في حي منظر جنوب الحديدة والخامسة في سيتي ماكس بشارع الخمسين.