“تبدأ من اليمن وسوريا”.. إعلامي سعودي يتنبأ بثورة شيعية ضد إيران

قال الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، إنه عند استقرار الأوضاع في سوريا واليمن سيتحد الجميع مع العراق ولبنان، وسينتفض شباب الشيعة في وجه إيران بل وسينتصروا للعروبة.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “العرب المحتلين من إيران غنموا وحدة الصفوف واللحمة فيما بينهم، كما أنني على يقين تام عندما تستقر الأوضاع في سوريا واليمن سيلتحقون لهذه الوحدة التي بدأت بين الشعبين العراقي واللبناني”.

وأضاف: “وأن عماد هذه الوحده ثورة شباب الشيعة على إيران وانتصارًا لعروبتهم والتي حاول خامئني طمسها”.