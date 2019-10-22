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بيان هام من قيادة الحزام الأمني بعدن حول انفجار الشيخ عثمان

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كشفت قيادة الحزام الأمني بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأخبار المتداولة حول احتراق أحد أطقمها العسكرية و تعرضها لهجوم بقنبلة يدوية في الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
وقالت قيادة الحزام الأمني في بيان لها،أن ماحدث في القطاع الثامن هو انفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعت في سيارة مدنية (خردة) بالقرب من حوش الأخشاب وتقع على بعد سبعة أمتار من الطقم التابع للنقطة وثلاثة أمتار من سياجها.
وأضاف البيان، أن الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ، موضحة أن إصاباتهم ليست خطيرة.
وأشار البيان، إلى أنه لم تكن هناك أي خسائر أخرى ففور سماع الانفجار تحركت أطقم قوات الطوارئ وقامت بتطويق الموقع.

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المشهد العربي

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