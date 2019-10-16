اخبار اليمن

بن لغبر يطالب بمعاقبة قادة الإخوان في مأرب

0 1 أقل من دقيقة

طالب الإعلامي صلاح بن لغبر، أن يتضمن الاتفاق في الرياض، بندا يلزم بمعاقبة قادة مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

وكتب بن لغبر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي: “أي اتفاق يجب أن يتضمن بندا يلزم بمعاقبة الجبواني والميسري وقادة مليشيات مأرب وكل من اشترك معهم في اشعال الفتن وسفك الدماء والتحريض وسرقة وتبديد المال العام والفساد وتدهور العملة والاغتيالات وقصف احياء سكنية في عدن بالدبابات “.

وتابع: “الأهم القصاص في دم ابو اليمامة رحمة الله عليه ورفاقه الابرار مرورا بضحايا الاغتيالات والتفجيرات التي مولها الميسري وجلال والعيسي طوال سنوات”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط

أي اتفاق لحوار جدة لا يعتبر مكسب خاص بالجنوب فقط

منذ 4 دقائق
Photo of بدعم إماراتي.. توزيع 400 سلة غذائية على النازحين بقعطبة

بدعم إماراتي.. توزيع 400 سلة غذائية على النازحين بقعطبة

منذ 19 دقيقة
Photo of حملة تفتيش واسعة على المطاعم والمحلات بالديس الشرقية (صور)

حملة تفتيش واسعة على المطاعم والمحلات بالديس الشرقية (صور)

منذ 28 دقيقة
Photo of زيارة الزبيدي للرياض أصبحت من أهم الأحداث في الشرق الأوسط

زيارة الزبيدي للرياض أصبحت من أهم الأحداث في الشرق الأوسط

منذ 42 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق