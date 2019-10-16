بن لغبر يطالب بمعاقبة قادة الإخوان في مأرب

طالب الإعلامي صلاح بن لغبر، أن يتضمن الاتفاق في الرياض، بندا يلزم بمعاقبة قادة مليشيات الإخوان التابعة للشرعية.

وكتب بن لغبر، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي: “أي اتفاق يجب أن يتضمن بندا يلزم بمعاقبة الجبواني والميسري وقادة مليشيات مأرب وكل من اشترك معهم في اشعال الفتن وسفك الدماء والتحريض وسرقة وتبديد المال العام والفساد وتدهور العملة والاغتيالات وقصف احياء سكنية في عدن بالدبابات “.

وتابع: “الأهم القصاص في دم ابو اليمامة رحمة الله عليه ورفاقه الابرار مرورا بضحايا الاغتيالات والتفجيرات التي مولها الميسري وجلال والعيسي طوال سنوات”.