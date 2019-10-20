اخبار اليمن

بن فريد يوجه رسالة إلى حكومة الشرعية

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وجه رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، أحمد عمر بن فريد، رسالة إلى حكومة الشرعية.
وكتب بن فريد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏من غير المقبول أن تطالب الانتقالي الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي لم نشترك فيه كجنوبيين والذي أتى أصلا للقضاء على قضيتنا بحلول ترقيعية وضعتها قوى الإحتلال في العربية اليمنية”.
وتابع: “مشكلتنا مع الشرعية لا تتعلق بالحل النهائي الذي هو من وظيفة المبعوث الأممي السيد جريفيث”.

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المشهد العربي

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