بن عطية يكشف عن مخطط إخوان الشرعية لضرب الانتقالي بالسعودية

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن مخطط إخوان الشرعية لضرب الانتقالي بالسعودية.

وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك من يخطط لضرب الإنتقالي بالسعودية نفس الخطة السابقة لضرب الجنوب بالإمارات والتحريض السابق والفبركات الإعلامية”.

وتابع: “الشرعية والإصلاح يريدوننا أن نهاجم السعودية لأنهم يعلمون أن المملكة لا تثق بهم”، متسائلا: “وكيف ستثق بهم وهم سلموا الدولة للحوثي وهربوا والآن يسلمون الألوية للحوثي دون قتال”.