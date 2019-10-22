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بن عطية يكشف عن مخطط إخوان الشرعية لضرب الانتقالي بالسعودية

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كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، عن مخطط إخوان الشرعية لضرب الانتقالي بالسعودية.
وكتب بن عطية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏هناك من يخطط لضرب الإنتقالي بالسعودية نفس الخطة السابقة لضرب الجنوب بالإمارات والتحريض السابق والفبركات الإعلامية”.
وتابع: “الشرعية والإصلاح يريدوننا أن نهاجم السعودية لأنهم يعلمون أن المملكة لا تثق بهم”، متسائلا: “وكيف ستثق بهم وهم سلموا الدولة للحوثي وهربوا والآن يسلمون الألوية للحوثي دون قتال”.

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المشهد العربي

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