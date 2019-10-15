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بن عطية يفند أهم الأهداف التي سيحققها اتفاق جدة

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فند عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، وضاح بن عطية، الأهداف التي ستحقق في اتفاق جدة، بين المجلس الانتقالي الجنوبي وما تسمى بحكومة الشرعية، بقيادة التحالف العربي.
وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏أهم أهداف ستتحقق باتفاق جدة، التخلص من الفاسدين، وتقليص نفوذ حزب الإصلاح بالشرعية، والقضاء على ما يقوم به الإصلاح في مناطق جنوبية”.
وتابع: “بالإضافة إلى إعطاء الإنتقالي شرعية، واستمرار دعم الإمارات والسعودية للانتقالي بشكل أكبر، وفتح الإنتقالي علاقات رسمية مع السعودية وتواصل مع الصف الأول”.

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المشهد العربي

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